Ziguinchor : Après les manifestations, des arrestations

Le report des élections du 25 février 2024 a entraîné des manifestations dans les quartiers de Ziguinchor notamment à Lyndiane, Grand Dakar et Néma. Ces manifestations sont suivies d’arrestations selon plusieurs sources concordantes.



Hier, entre 19 heures et 20 heures, plusieurs manifestants ont essayé de tenir tête aux forces de l'ordre brûlant des pneus dans les quartiers périphériques. Il y aurait eu des échauffourées quasiment toute la nuit selon des informations reçues. Aujourd’hui, dans la matinée, le calme est revenu. Mais les stigmates des affrontements sont visibles.



Dans la ville de Bignona, la situation a été plutôt calme. Même si de manière sporadique, les jeunes avaient tenté de barrer la route nationale.



Des groupes de jeunes ciblaient les grandes artères où ils brûlent des tas de déchets, des pneus ou bois mort paralysant la circulation normale des personnes.



Ces actes qui sont à l'origine de perturbations des cours dans ce département depuis hier. Les activités économiques sont affectées au marché central de Bignona. Les institutions financières situées le long de la nationale ont fermé plus tôt. Aujourd’hui, dans la matinée, entre 10 heures et 11 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre le feu sur la RN1. Conséquences, les institutions financières ont à nouveau baissé leurs rideaux mais d’autres lieux de commerce poursuivent leurs activités. Les représentants des 20 candidats à l’élection présidentielle entendent poursuivre leur campagne.