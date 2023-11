Ziguinchor : Des maîtres coraniques en guerre contre la mendicité des talibés

Cent treize Daaras de catégories différentes sont recensés à Ziguinchor par des maîtres coraniques qui ont décidé de se regrouper en association. Ces derniers, au nombre de 33, ont relevé des difficultés dans la prise en charge des enfants talibés ou "ndongos daaras", dont la plus visible reste la mendicité. Un fléau que ces maîtres coraniques comptent désormais éradiquer.





Selon le secrétaire général de l'Association des maîtres coraniques de la commune de Ziguinchor (AMACCOZ), Souleymane Sara Ba, ces maîtres coraniques qui envoient les talibés mendier ne sont pas entièrement fautifs. "Le maître coranique est sans emploi, il ne fait qu'enseigner le Coran. On voit des enfants qui y restent pendant presque trois ans et leurs parents ne leur rendent pas visite", informe a appris le secrétaire général de l'AMACCOZ. Et plusieurs enfants restent des années dans ces Daaras sans même pouvoir réciter le Coran. Ce qui pose problème. Et cela est dû à la mendicité imposée aux enfants.





Pour barrer la route à la mendicité galopante à Ziguinchor, les maîtres coraniques ont décidé d'organiser des activités pour soutenir ces maisons censées être des lieux d'apprentissage du Coran. L'objectif est de développer l'apprentissage du Coran dans la région de Ziguinchor. Dans ce dessein, l'adhésion de tous leurs collègues est souhaitée.