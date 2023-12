Ziguinchor : Incendie au marché Boucotte





Un incendie s'est déclaré très tôt ce mardi 5 décembre au marché Saint Maures, plus connu sous le nom marché Boucotte. Pour l'heure on ignore la cause de l'incendie et aucun bilan humain ou matériel n'a filtré.





Les sapeurs-pompiers sont sur place pour tenter de maîtriser le feu.





Plus d'informations à venir.