Ziguinchor : Intifada à l'université Assane Seck

La Coordination des étudiants de l’université Asssane Seck de Ziguinchor a décrété une grève illimitée à compter d'aujourd'hui. Ces étudiants, très remontés contre leur tutelle, exigent le respect des engagements pris par le ministre Abdourahmane Diouf lors sa dernière visite en juin 2024.





Ce matin, les étudiants de l'université Assane Seck se sont frottés aux forces de l’ordre, jusqu’en début d’après-midi. Ils ont brûlé trois voitures au sein du campus. Ils exigent du ministre de l'Enseignement supérieur la mise en application de ses engagements pour améliorer leurs conditions d’études et de vie sociale, la réception et l’ouverture des amphithéâtres et leurs équipements pour assurer le volet pédagogique, et des bâtiments du campus social pour l’accueil et l’hébergement de l’essentiel des étudiants.





À ce propos, le coordinateur de la Coordination des étudiants de l’UASZ, Khadim Diène, révèle que seuls 10 % des étudiants ont accès au logement sur plus de 11 000 étudiants. Il invite le ministre au plus vite cet impair.





Khadim Diène et ses camarades dénoncent aussi les difficultés liées à la restauration depuis un certain temps et des manquements du rectorat.