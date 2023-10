Ziguinchor : l'oncle surpris en train de sodomiser son neveu âgé de 8 ans

Arrêté le 16 octobre dernier pour viol sur mineurs et actes contre nature, M. Baldé, âgé de 18 ans, a été surpris dans les toilettes en train de sodomiser son neveu. D'après Libération, qui donne l'information, les faits en cause ont eu lieu au quartier de Kadior de Ziguinchor où le détraqué sexuel partageait la même concession que ses victimes : son neveu et ses deux nièces.





Surpris par un membre de la famille, Baldé était tout nu dans les toilettes avec A. Kébé, âgé de 8 ans, renseigne le journal. Celui-ci précise que soumis au feu roulant des questions, le jeune garçon a fini par avouer que le mis en cause abusait de lui et ce, pour la quatrième fois.





"Une partie de la famille a tenté de gérer l'affaire en interne avant une vive altercation", avance Libération. La source annonce qu'une des tantes des victimes a discrètement" alerté la police.





Suite à l'arrestation de leur présumé bourreau, ses nièces F. Bâ et R. Gomis, âgées de 8 ans, ont brisé le silence, révélant avoir aussi les assauts du détraqué sexuel. Ce dernier passait à l'acte à chaque fois qu'il était seul avec les enfants, accusent-elles.