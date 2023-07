Ziguinchor : L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal favorable à la relance des activités économiques de la région

L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS) a choisi Ziguinchor pour sa première réunion dans les régions. Au bout de deux jours de travaux, Abdoulaye Sow et les membres du bureau de l'UNCCIAS comptent faire un plaidoyer pour la relance des activités économiques de la région, qui connaissent un blocus sur le plan maritime surtout.





"On va faire le plaidoyer parce que nous avons vu maintenant les produits qui son en train de pourrir ici au port parce que ces moyens-là ne sont pas actuellement au port", confie Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce de Dakar et de l'Union des institutions consulaires lors de la séance de travail à la gare maritime de Ziguinchor.





Abdoulaye Sow promet, une fois à Dakar, de parler avec l'autorité de la question. Cependant, l'opérateur économique a interpellé ses camarades de la région et les acteurs portuaires sur la nécessité de préserver l'outil de travail, surtout de travailler pour la paix.





"On ne peut pas développer notre économie tant qu'il n'y a pas de paix", lance t-il. Au port de Ziguinchor, le président Abdoulaye Sow a aussi salué le travail d'aménagement réalisé. Le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal espère que la Direction générale du port va, de son côté, travailler à faire de Ziguinchor, après Dakar, le deuxième port du Sénégal. Les moyens sont là, les produits aussi et avec cela, il est possible de faire décoller cette région, a déclaré Abdoulaye Sow.