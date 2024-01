Ziguinchor : La gendarmerie renforce ses postes à Bignona et à Niaguis

De nouveaux postes de gendarmerie sont ouverts dans le sud du pays. Le Ministre des Forces armées, Me Omar Youm a procédé à l’inauguration de nouvelles unités de la gendarmerie. C’était en présence du Haut Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la justice militaire le Général Moussa Fall. A Niaguis le Ministre a inauguré la Brigade de proximité, puis à Bignona, pour ouvrir officiellement la Caserne qui abrite le poste de commandement de la Compagnie de Gendarmerie Territoriale à Tenghory et la Caserne de Surveillance et d'Intervention à Bignona Commune, avant l'inauguration de la brigade de proximité de Tanaff région de Sédhiou.

" La Brigade de proximité de Niaguis, matérialise la vision politique du Chef du Président de la République, Chef suprême des armées, pour qui la sécurité de nos concitoyens est la pierre angulaire de notre progrès, parce que sans elle, aucune forme de développement n'est possible ", a fait savoir le Ministre des Forces Armées.





Il a brossé le contexte sécuritaire dans la sous-région et les multiples défis en termes de sécurité en Casamance. Cela impose un changement de paradigme.

La brigade de proximité de Niaguis va désormais et dans l'immédiat s'attaquer à la coupe illicite de bois, à l'insécurité routière, au vol de bétail dans cette zone, infractions qui constituent des défis plus urgents et à relever dans cette localité du département de Ziguinchor, selon Me Youm Ministre des Forces Armées.

À Bignona, le Ministre des Forces Armées a rappelé les conséquences qu'a subies et continue de subir ce département, à cause du conflit armé, tous les efforts consentis par l'État notamment le chef de l'État Macky Sall pour apporter la paix dans la zone et la région globalement. " Les défis sécuritaires dans ce département sont bien connus et semblent à présent relevés ", a informé Me Youm.





Le Ministre a fait savoir que les graves troubles à l'ordre public notés ces deux dernières années dans la commune de Bignona, avec une violence jamais égalée, renseigne sur la nécessité de renforcer le dispositif sécuritaire.