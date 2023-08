Ziguinchor : La police arrête un faux lieutenant qui escroquait les victimes des manifs

Le commissariat central de Ziguinchor a mis hors d'état de nuire un faux gradé de la police. C. A. S. Mané se faisait passer pour le lieutenant Diop de la police scientifique et technique, pour dépouiller les victimes des manifestations. L'usurpateur est en garde à vue. Détails !





Une rocambolesque affaire secoue la commune de Ziguinchor, suite à l'arrestation d'un faux policier ayant soutiré de l'argent à d'honnêtes citoyens.





Le modus operandi de ce faussaire consistait à faire le tour des boutiques et des commerces vandalisés lors des manifestations, en se présentant, comme le lieutenant Diop de la police scientifique et technique de l'antenne régionale de Ziguinchor. C. A. S. Mané faisait croire à ses interlocuteurs qu'il est venu sur instruction de sa hiérarchie pour recenser les victimes en vue d'un éventuel dédommagement.





Le faux policier profitait de leur détresse pour se faire remettre de l'argent avant de disparaitre, après selon des sources de Seneweb.





Informé des agissements délictuels du sieur Mané, le tout nouveau chef de service du commissariat central de Ziguinchor a mis en branle la machine judiciaire. C'est ainsi le commissaire Malick Dieng et ses hommes ont mis la main sur le faussaire.





Les aveux du faux policier





Interrogé sur procès-verbal, le faux lieutenant de police a reconnu sans ambages les faits. Pour justifier son acte, il a expliqué qu'il est confronté à des difficultés financières. C. A. S. Mané est placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central pour usurpation de fonction et escroquerie.