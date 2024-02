Ziguinchor : la prison pour la fille qui avait défiguré sa camarade de classe avec une lame

Du nouveau dans l’affaire A. Ndiaye, l’élève de Terminale au collège Académie Platon de Ziguinchor qui avait lacéré le visage de sa camarade de classe, N. Coly. La mise en cause a été envoyée en prison, ce mercredi.



Libération, qui donne l’information, précise qu’elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires, violences et voie de fait. A. Ndiaye a reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon le journal, qui cite des sources anonymes.



Les faits incriminés se sont déroulés samedi dernier. Sous prétexte que sa victime ne la saluait pas, A. Ndiaye l’a agressée à l’aide d’une lame, la défigurant littéralement. À la suite de la plainte de N. Coly, la mise en cause a été interpellée par les enquêteurs du commissariat de Ziguinchor.