Ziguinchor : La société civile exige la libération des détenus politiques

Les membres de différentes organisations de la société civile, à savoir Vision Citoyenne, FRAPP, Yengou Ngir Eleuk Sénégal et Ndoyna Casamance ont fait face à la presse pour demander la libération des détenus politiques. Ces organisations de la société civile s'insurgent contre les multiples formes de violences notées depuis trois ans au Sénégal.



Dans une déclaration intitulée : " le chemin de la libération ", ces membres de la société civile ont déploré, les multiples arrestations de journalistes, des lanceurs d'alerte et des membres de l'opposition. Ces acteurs ont aussi déploré la mort de plusieurs individus lors des manifestations et par balle réelle pour bon nombre de ces pertes en vie humaine. Selon Cheikh Sy qui a lu la déclaration " plus de 1000 détenus politiques croupissent dans les prisons"; une première dans l'histoire politique du Sénégal.

En conséquence, ces organisations exigent leur libération sans condition. Les initiateurs de cette conférence de presse ont salué la libération de certains de ces détenus ces derniers jours.

Ces membres de différentes organisations de la société civile de Ziguinchor attendent du Président Macky la fin de cette vague d'arrestations.