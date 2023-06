Ziguinchor : Le gouverneur dénonce la destruction des biens publics et privés lors des dernières manifestations de juin

À l'occasion de la prière de la Tabaski, le gouverneur de la région de Ziguinchor est revenu sur la destruction des biens publics et privés lors des manifestations du début du mois de juin. Profitant de l'appel de l'Imam de la grande mosquée de Ziguinchor, qui a prôné le respect, Guedj Diouf a invité les jeunes au respect des institutions.



Le chef de l'exécutif régional a exhorté les jeunes " à cultiver le respect des institutions et à travailler à la préservation des biens publics et des biens privés ". Selon le gouverneur, le respect est important pour la vie en société.