Ziguinchor : Le nouveau Com'Zone opte pour la continuité

Installé depuis hier par le Général de corps d'armée Mbaye Cissé, Chef d'État-major Général des Armées, le colonel Yakhya Diop, Commandant de la zone militaire N°5 de Ziguinchor compte suivre les pas de ses prédécesseurs, qui se sont illustrés pour la stabilité et la recherche de la paix en Casamance.







Dans sa première déclaration après son installation, le Colonel Yakhya Diop a tenu à rendre un hommage appuyé à ses prédécesseurs. Ces derniers qui " pour leur dévouement et leur engagement ont permis de soutenir la marche résolue vers la stabilité de cette zone " a magnifié le Com'Zone. Dans le cadre de cette mission qui lui est confiée, le colonel Diop affirme qu'il va s'inscrire dans le même sillage que ses prédécesseurs. Le Com'Zone compte en cela sur " l'engagement indéfectible de tous les militaires placés sous son commandement ". Il précise compter sur la collaboration franche des autres forces de sécurité et de défense, des autorités administratives, religieuses et coutumières, ainsi que les partenaires, explique le colonel Yakhya Diop.







Le commandant de la zone militaire N°5 dit surtout compter sur la collaboration des populations qui " constituent la principale raison pour laquelle nous nous battons ".







Avant de saluer le travail de ses prédécesseurs et se conformer à leur travail dans le cadre de la stabilité de la Casamance, le Com'Zone a tenu à exprimer sa gratitude au Chef d'État-major Général des Armées pour la considération et la confiance en sa personne afin de diriger cette zone militaire Sud de Ziguinchor. Le colonel Yakhya Diop a rappelé que d'énormes sacrifices ont été consentis pour garantir la libre circulation des personnes et des biens en Casamance, par leurs compagnons d'armes, et beaucoup sont tombés sur les théâtres d'opérations. Ainsi, le colonel Yakhya Diop a voulu saluer dignement la mémoire de tous leurs compagnons d'armes qui ont perdu la vie pour instaurer la libre circulation des personnes et des biens et pour la paix en Casamance.