Ziguinchor : Les commerçants du marché Tilène expriment leur ras-le-bol





«Fatigués ! Fatigués, fatigués les commerçants de Tilène. Tous les commerçants de Ziguinchor sont fatigués. ». Ainsi, s’est exprimé le président des commerçants du marché Tilène, Ousmane Faye dit « Boy sérère », hier dimanche devant la presse. Ces commerçants ont tenu à exprimer leur ras-le-bol, après une sommation de déguerpir les lieux occupés depuis l’incendie du marché Tilène de Ziguinchor en 2018.





« Depuis 2018, nous sommes dans une situation très, très précaire. On ne sait pas où poser les pieds. On n’a pas quelqu’un qui est venu nous aider. Ce n’est pas l’État. Ce n’est pas la commune. On nous a laissé dans le vent comme ça, dans les rues, sous les gravats, sous le soleil, sous la pluie. On a fait six (6) ans dans ces conditions », a fulminé Ousmane Faye, président des commerçants du marché Tilène.





M. Faye et ses camarades demandent au Président Macky Sall, ainsi qu’à son Premier Ministre Amadou Ba de se rappeler du jour de la pose de première pierre pour la reconstruction de ce marché. Ces commerçants se désolent de tous les rendez-vous manqués quant à une éventuelle livraison du marché. Ils demandent au Ministre du Commerce Abdou Karim Fofana de faire le nécessaire pour terminer le marché et leur permettre de regagner leurs places.





Les commerçants impactés du marché Tilène au nombre de 351 réclament à défaut une zone de recasement adéquate en attendant la reconstruction du marché.





Une cinquantaine de ces commerçants ont déjà été déguerpis à en croire Ousmane Faye pour occupation anarchique de la voie publique.