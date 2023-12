Ziguinchor : Plus de 200 cas de violences envers les femmes notées de janvier à mi-novembre

Vers la deuxième quinzaine du mois de novembre, la coordonnatrice de la boutique de droit a révélé plus 200 violences envers les femmes durant janvier et novembre 2023. Le rapport fait état de 68 violences physiques, 52 liées à l’aspect économique, 68 violences psychologiques et 18 cas de violences sexuelles, dont 14 viols et quatre grossesses précoces.







Des chiffres alarmants et qui reflètent la réalité de la maltraitance des femmes dans cette partie méridionale du pays.





Face à cette situation préoccupante, le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance CRSFPC/USOFORAL alerte sur la situation des violences à l’égard des femmes et des filles.

Selon Aïssatou Diallo du CRSFPC/USOFORAL, l’étude réalisée avec l’Institut famille santé et genre de l’université Assane Seck démontre que « la situation est très alarmante ». L’étude révèle que toutes les formes de violences recensées globalement au niveau de la société sont des violences répertoriées aussi au niveau de Bignona, département où seize jours d’activisme ont été lancés pour dire « stop à ce fléau ».





Cependant la dame Diallo qui se garde d’évoquer ces chiffres, affirme que l’étude plus élargie sur les cas de violence dans la région va être vulgarisée et publiée pour que tout le monde ait accès à ces informations. Aïssatou Diallo laisse entendre néanmoins « qu’il y a un fort taux de prévalence de ces violences au niveau des communes où l’étude a été réalisée ». À en croire la dame, il est question, pour l’heure, de mobiliser les femmes autour de ces questions et les sensibiliser pour tirer la sonnette d’alarme et alerter sur ce fléau.