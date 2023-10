Ziguinchor : pourquoi les avocats de Sonko étaient chez sa mère

Ziguinchor : pourquoi les avocats de Sonko était chez sa mère

Après avoir obtenu la réintégration de leur client sur les listes électorales, au bout de plus de dix heures d’audience au tribunal de Ziguinchor, jeudi dernier, les avocats de Ousmane Sonko ont rendu visite à sa mère au quartier HLM Nema. «Le prétexte de notre venue à Ziguinchor c’est le procès pour la réintégration sur les listes électorales de Ousmane Sonko, introduit Me Joseph Étienne Ndione à l’attention de la mère du président de Pastef. Nous aurions commis une erreur, de partir et de ne pas venir vous faire une visite de courtoisie. Donc, on était venus dans le cadre du travail, mais c’était normal que nous passions ici vous saluer.»





Me Bamba Cissé a profité pour saluer le patriotisme de leur client ainsi que son détachement vis-à-vis des douceurs du pouvoir. «Ceux qui lui mènent la guerre ne le connaissent pas. Je jure que si Macky Sall connaissait Ousmane Sonko, il n’allait pas le combattre, s’enflamme l’avocat, toujours dans Vox Populi. Il suffit d’être en contact avec Ousmane Sonko pour connaître son profil.»