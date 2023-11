Ziguinchor : Saisie de 2 kg de drogue dure

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, la Division de la communication et des relations publiques des douanes informe que 2 kg de cocaïne ont été saisis à Cabrousse, à quelques kilomètres du Cap Skirring.





"En effet, la brigade mobile des douanes d’Oussouye, Subdivision des douanes de Ziguinchor, région douanière du Sud, a opéré, le mercredi 15 novembre 2023, aux environs de 20 h 30, une saisie portant sur 2 kg de drogue testée positive à la cocaïne. Cette saisie fait suite à l’exploitation judicieuse d’un renseignement qui a permis aux agents de ladite unité douanière d’identifier et d’infiltrer un réseau de trafiquants de drogue opérant de part et d’autre de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau", lit-on dans le communiqué.