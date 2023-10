Ziguinchor: Trois membres d’une bande de cambrioleurs, auteurs d’un casse de 8 millions F CFA, mis aux arrêts

Le commissariat central de Ziguinchor a mis fin à la terreur d'un gang s'activant dans le cambriolage. Les hommes du commissaire Malick Dieng ont mis la main sur trois malfaiteurs. Détails !



Le cambriolage, commis dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 octobre 2023, dans un lieu de commerce sis au rond-point Belal Ly, ne sera pas impuni. Et pour cause, les éléments du commissariat de Ziguinchor ont mis aux arrêts les membres de la bande qui avaient emporté huit millions F CFA.



L'enquête rondement menée, a permis d'interpeller trois membres de cette bande. Il s'agit de O.S, mécanicien moto, L.Bayo mécanicien moto, et B.Diop, boulanger.



Il ressort du dossier que L.Bayo avec la complicité de ses compères avait cambriolé, vers 04h du matin, son lieu de travail où il a volé 8 millions F Cfa à son patron.



Suite à la plainte déposée sur la table du policier en chef de Ziguinchor, une enquête a été ouverte, selon des sources de Seneweb.



Trois malfaiteurs de la bande ont été identifiés puis arrêtés par la police. Le quatrième, quant à lui, a réussi à prendre la fuite. Le trio incriminé est en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction.



Après leur forfait, les quatre mis en cause ont partagé leur butin. Chacun d'eux a reçu deux millions de F Cfa.



Les limiers ont, par ailleurs, procédé à la saisie de 1 714 000 francs CFA, de 04 motos et un IPhone 13 Pro Max lors de la perquisition.



Interrogés deux des mis en cause ont reconnu les faits. Le troisième a seulement indiqué avoir encaissé sa part du butin.