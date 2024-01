Ziguinchor : un élève braque un multiservice pour…

Élève en classe de Terminale, P. Sambou, né en 2002, a été arrêté pour agression armée et détention d’arme sans autorisation. Il sera déféré aujourd’hui pour agression avec usage d’arme à feu et détention sans autorisation administrative, souligne Libération de ce mardi 9 janvier.



D’après le journal, les faits se sont déroulés le 7 janvier dernier : L’élève s’est présenté dans un multiservice sis au quartier Santhiaba et gérait par la dame Lobé Ndao. Il va demander à la gérante du multiservice si elle disposait de cartes Wave. Celle-ci lui répond « non », renseigne une source proche de l’enquête ouverte par les hommes du commissaire principal de police de Ziguinchor, Malick Dieng.



« Il va quitter la boutique. Seulement, il va revenir à la charge quelques minutes après. Pour cette fois-ci, il sort son arme avant de le pointer sur la dame et lui réclame tout l’argent de sa caisse », poursuit Libération. Qui confie que la gérante refuse de s’exécuter. Le braqueur menace de l’abattre. Elle continue de lui tenir tête. L’agresseur finira par se retirer de la boutique avant de se fondre dans la nature.



Actionnés, les éléments de la Brigade de recherches (Br) se lancent à ses trousses. Le malfaiteur sera localisé dans le quartier de Castor. Il sera cueilli en possession d’un pistolet automatique, d’un un chargeur garni de munitions et d’un couteau suisse, renseigne la source.



Face aux enquêteurs, le suspect s’est ainsi justifié : « Je gérais l’argent de notre paroisse. Il manquait la somme de 200 000 F CFA que j’ai détournée. Il a fallu que je concocte ce plan d’attaque pour que je puisse avoir de l’argent pour rembourser ».