Ziguinchor : un jeune apprenti-maçon battu à mort, l’oncle de la victime fait de graves révélations

Zakaria Diédhiou, un jeune apprenti-maçon, la trentaine, est mort dans des conditions troubles. Ibrahima Sagna, oncle de la victime, accuse des agents des Eaux et forêts.



Interrogé par L’Observateur, il souligne que son neveu revenait de Toubacouta où il était parti chercher du bois mort à bord de sa moto tricycle, lorsqu’il a rencontré des agents des Eaux et forêts en faction à hauteur du quartier de Kenya, à l'entrée de la ville de Ziguinchor.. »



L’accusateur ajoute : « Interpellé par un agent, ce dernier (Zakaria, note de seneweb) refuse d'obtempérer et continue sa course avec sa moto tricycle » avant de poursuivre :



« Ne pouvant pas mettre la main sur mon neveu Zakaria après une longue et folle. course-poursuite, l'agent des Eaux et forêts (une jeune fille), en exercice

de ses fonctions à Ziguinchor et domiciliée au quartier Néma, a crié au voleur. »



« C'est à ce moment-là, maintient-il, que vont apparaître des conducteurs de motos Jakarta qui arrêtent l'apprenti-maçon puis le battent violemment. »



A en croire l’oncle, la victime « n'a pas fait plus de deux jours sur son lit d'hôpital où il à fini par succomber à ses blessures par arme blanche. Son corps a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. »



Ses proches réclament justice : « Ma famille et moi avons tous mal. Certes nous allons nous remettre à Dieu, mais nous démandons à la Justice de faire son travail pour que la vérité jaillisse sur la mort de mon neveu», assène Sagna.



Le journal annonce qu’une autopsie doit être réalisée. L’enquête suit son cours.