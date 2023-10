Ziguinchor : Victorine Ndeye remet, ce samedi, des financements aux femmes et jeunes de Ziguinchor

La délégation du Ministère de la Microfinance et de l'Economie Solidaire et Sociale a fini de faire le tour de l'essentiel des fermes et blocs maraîchers. L’objectif, c’est d’échanger leurs problèmes et de recueillir leurs préoccupations. C’est une tournée préparatoire de la cérémonie de remise de financements du Fonds National de la Microfinance (FONAMIF).





Après les départements, de Oussouye et Bignona, c'est la partie Est de la région de Ziguinchor qui a reçu la délégation du Ministère de la Microfinance et de l'Economie Solidaire et Sociale, dirigée par la Ministre Victorine Anquediche Ndeye en compagnie de la Directrice générale du FONAMIF, Nicole Olga Édith Mansis. Au cours de cette tournée, plusieurs fermes et blocs maraîchers ont été visités. La Ministre de la Microfinance et de l'Economie Solidaire et Sociale et sa délégation ont rencontré et discuté avec les femmes qui ont exposé leurs difficultés et soumis leurs doléances.





La délégation a été l’écoute des femmes exploitantes maraîchères et productrices agricoles de Bissine dans la commune de Adéane, Agnack Petit, Niabina dans la commune de Boutoupa Camaracounda, la ferme de Yabone, Fanda et Mbloum. Les femmes de ces localités de Niaguis ont exposé leurs attentes à la délégation du Ministère de la Microfinance et de l'Economie Solidaire et Sociale.





La Directrice générale du Fonds National de la Microfinance, Nicole Mansis qui a fait l'économie des trois jours de périple au niveau des trois départements de Ziguinchor. " C'est une tournée de confirmation, de concrétisation, de matérialisation de tout ce que nous avons eu à entendre de ces populations. Il s’agit de leurs contraintes par rapport à leurs activités dans le domaine agricole, dans le domaine halieutique, et dans toutes les activités connexes " a synthétisé.





Nicole Olga Édith Mansis, Directrice Générale du FONAMIF a réitéré à l'instar du Ministère de la Microfinance et de l'Economie Solidaire et Sociale, la nécessité d'accompagner toutes ces femmes et tous les jeunes à développer leurs différentes activités. " Nous allons les accompagner en termes de renforcement de capacité. Et nous allons les accompagner après en termes de financements. C'est ce qui justifie l'activité que nous allons dérouler ce samedi, par une cérémonie de remise de financement ", a indiqué la Directrice Générale du FONAMIF.





Les maraîchères, les transformatrices des fruits, des légumes et des produits halieutiques, celles qui sont dans le commerce seront les bénéficiaires des financements du Ministère de la Microfinance.





Les doléances ont été les mêmes dans toutes les localités parcourues par Victorine Anquediche Ndeye et ses collaborateurs. Les doléances des communautés ont pour nom l’extension de l’adduction d’eau pour les exploitations maraîchères, l’octroi d’équipements de transformation, l’accès aux financements…