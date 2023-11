1/4 de finale des phases régionales de Dakar : Book Xalaat et Ndar Gou Ndaw passent en demi-finale

L'ORCAV de Dakar a joué le mercredi 15 novembre 2023 ses quarts de finale de football au stade Amadou Barry de Guédiawaye. A l’issue des rencontres des quarts de finale, les résultats suivants ont été enregistrés. Le représentant du département de Keur Massar l'Asc Book Xalaat de Yeumbeul s’est imposé devant l’Asc Gouye Gui des Parcelles Assainies sur le score de 1 à 0. Après un match très palpitant, le rêve de participer à une demi -finale s’envole ainsi pour Gouye Gui.



Pour le second match de la soirée Ndar Gou Ndaw (Rufisque )et Doolé (Guédiawaye) se sont neutralisés dans le temps réglementaire avec un score d'un but partout .Il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. Une épreuve qui tournera à l’avantage de Ndar Gou Ndaw 5 tirs réussis contre 3 pour Doolé (Guédiawaye).