150ME de plus au PSG, Mbappé est sous pression

Depuis 48 heures l'avenir de Kylian Mbappé est redevenu très flou. Tandis que le Times affirme que le numéro 7 du PSG a envoyé promener le Real Madrid, un journaliste spécialisé français annonce un accord avec les Merengue.







La fin du mercato d'été avait marqué une pause provisoire dans le feuilleton Mbappé, même si la situation contractuelle de l'attaquant de 25 ans garantissait un rapide retour de ce sujet au premier plan dès le 1er janvier 2024. Le champion du monde 2018 étant désormais libre de négocier, il était clair que très vite les rumeurs allaient ressortir, et cela même si Kylian Mbappé a confié en marge du Trophée des champions qu'il n'avait encore rien décidé concernant sa carrière. On en était là lorsque dimanche deux énormes secousses sont arrivées. C'est d'abord le très sérieux Times qui affirmait qu'agacé de la pression mise par les dirigeants du Real Madrid le joueur aurait refusé de signer quoi que ce soit, et que le PSG n'avait pas à s'inquiéter.





Mbappé gagne monstrueusement plus au PSG





Mais quelques heures plus tard, un journaliste de FootMercato expliquait que Kylian Mbappé avait donné son accord aux Merengue pour signer libre en juillet prochain. Une version démentie par l'entourage du joueur parisien et par des dirigeants du PSG, lesquels ont confirmé n'avoir aucune nouvelle de leur attaquant vedette sur une éventuelle prolongation ou un départ libre en fin de saison. Et on sait peut-être pourquoi. Gilles Favard a révélé à ses 56.000 followers sur X (anciennement Twitter) que Kylian Mbappé avait une proposition de prolongation incroyablement plus élevée du côté du Paris Saint-Germain par rapport à l'offre madrilène.