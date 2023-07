19 joueurs vendus : Génération Foot remporte le pari des transferts

Génération Foot gagne le match des transferts de ses pensionnaires. L’académie a vendu 19 joueurs. Ce placement est l’une des retombées de la participation de ces derniers à la Coupe d’Afrique des moins de 19 ans et la CHAN. Des talents se sont révélés lors de ces compétitions. Cette visibilité a facilité leur transfert qu’il s’établit comme il suit :





5 joueurs au FC Seraing (D2) Belgique





Il s’agit du meilleur gardien de but du CHAN Pape Mamadou Sy ; Cheikhou Omar Ndiaye (vainqueur du CHAN et de la CAN U20), Djibril Diarra (vainqueur du CHAN et de la CAN U20), Pape Moussa Fall FC et Mohamed Camara





2 joueurs au Tp Mazembe





Jean Barthelemy Diouf et Mor talla Mbaye





2 joueurs Cholet (National 1 France)





Amidou Diop latéral droit (vainqueur de la CAN U20) lui, va réintégrer Cholet (National 1 France) de même que l'attaquant Babou Sèye





5 joueurs au FC Metz





Quant à Sadibou Sané et Ibou Sané, ils vont rejoindre leurs coéquipiers Lamine Camara, Malick Mbaye et Pape Amadou Diallo





1 Valenciennes (D2 France)





Souleymane Basse va rallier Valenciennes (D2 France)





Lettonie





Ousmane Sow





En plus de ces derniers, d’autres talents ont été vendus. Il s’agit de