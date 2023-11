4e journée de la ligue 1 : Guédiawaye FC et Teungueth FC se neutralisent

Après un premier quart d'heure très compliqué , le Guédiawaye FC a concédé le nul 1-1, ce samedi au stade Amadou Barry de Guédiawaye en ouverture de la 4ème journée de la ligue 1. Portés par un Mbaye Jacques tranchant, les Rufisquois ont effectué une entame de match parfaite en ouvrant rapidement le score grâce à ce dernier .



Ces débuts séduisants se sont avérés un feu de paille. Les hommes de Mbaye Badji ont sombré peu à peu dans un jeu très brouillon.Au retour des vestiaires plusieurs changements tactiques ont été opérés de part et d'autre.



Ces changements permettent à Guédiawaye FC de se mettre à niveau et d'égaliser à la 71ème minute grâce à son attaquant, Moustapha Fann, auteur d'une très belle prestation.Le début du championnat semble très compliqué pour Guédiawaye,en quatre rencontres, l'équipe a gagné qu'un seul match et enregistre trois nuls.