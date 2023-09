5-Novembre : Modou Lô met Ama Baldé en garde

Modou Lô met sa couronne en jeu le 5 novembre prochain. Le chef de file de Rock énergie affrontera Ama Baldéce jour-là. À moins de deux mois de l’événement, histoire de faire monter la moutarde, les camps des deux lutteurs s’envoient des piques.



Modou Lô s’est pris au jeu. «Ce sera un bon combat, c’est pourquoi je suis à fond dans mes entraînements. Je suis prêt à lutter, même avant novembre, avertit le Parcellois dans un entretien avec Lutte TV, repris par Sunu Lamb. Je travaille dur et je sais qu’il ne fait pas comme moi. (…) Je veux en finir rapidement avec lui. La lutte me manque tellement.»



Modou Lô, qui n’exclut pas un KO face à Ama Baldé, se fixe un objectif clair : «Je travaille pour garder la couronne (Roi des arènes) et partir avec à la retraite. Je travaille dur pour y arriver.»