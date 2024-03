A Marseille, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ne sont plus les mêmes

Beaucoup de choses ont changé à l'OM depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, mais l'une des plus belles réussites du nouvel entraîneur marseillais est d'avoir relancé les attaquants sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, transfigurés après une demi-saison ratée et de nouveau attendus dimanche contre Nantes.

Jeudi contre Villarreal, Sarr a obtenu le penalty du 3-0 et a fait expulser le défenseur Alberto Moreno, qui n'a fait que lui courir après pendant les 20 minutes qu'il a passées sur la pelouse du Vélodrome. Lors des trois premiers matchs dirigés par Gasset, le Sénégalais avait aussi inscrit un but et donné trois passes décisives.

Ndiaye de son côté a marqué contre Clermont et Montpellier, lors d'un match dont il a lui-même reconnu qu'il était, et sans doute de très loin, son meilleur depuis son arrivée cet été à Marseille.

"J'étais trop content, j'avais les émotions. J'ai toujours voulu marquer dans ce stade depuis que je suis tout petit. J'espère que ce n'est pas le dernier", avait déclaré Ndiaye tout sourire après son but contre les Héraultais.

"C'est le collectif qui m'aide, qui me donne courage, tout le temps. Ils me donnent de la force. C'est grâce à l'équipe", a de son côté raconté Sarr jeudi, tout aussi rayonnant, après avoir martyrisé la défense de Villarreal.

Mais comment Gasset s'y est-il pris pour relancer ces deux joueurs décevants sous les ordres de Marcelino comme de Gennaro Gattuso et revenus déconfits de la CAN, où le Sénégal a été éliminé dès les 8e de finale ?

- niveau "extraordinaire" -



Comme souvent, le nouvel entraîneur marseillais a assuré n'avoir fait que des choses très simples. "Quand j'ai pris en mains la Côte d'Ivoire, le Sénégal était la référence, c'étaient les champions d'Afrique. J'ai vu Sarr, Ndiaye aussi que je connaissais un peu moins bien. On a pris exemple sur la sélection. Ce sont des joueurs que nous avons scrutés et on a vu que le Sénégal était l'exemple à suivre", a-t-il expliqué samedi.

"Il faut aussi dire qu'il a trouvé la bonne position pour certains joueurs qui ne faisaient pas leur meilleure saison, avait tout de même jugé le gardien marseillais Pau Lopez jeudi. Le Sarr des trois ou quatre derniers matchs, c'est un joueur complètement différent. Pareil pour Ndiaye. Le niveau qu'ils ont tous les deux, c'est extraordinaire."

Pour Sarr, pur ailier qui avait été recruté pour jouer à droite dans le 4-4-2 de Marcelino, le choix a été fait de le rapprocher de l'axe, tout en continuant à profiter de sa vitesse sur le côté.

"Sarr va devenir un très grand joueur. Il a la vitesse, il répète les efforts... Il ne lui manque que le dernier geste. C'est un petit extraordinaire", a assuré Gasset jeudi.

Ndiaye pour sa part a été totalement recentré après avoir été si brouillon sur l'aile avec Gattuso. "C'est un joueur d'axe qui doit jouer deuxième attaquant", a commenté le nouvel entraîneur marseillais samedi, après l'avoir pourtant fait évoluer seul jeudi, presque comme un faux N.9.

"C'était une tactique précise, avec deux attaquants extérieurs et lui qui allait presser les défenseurs centraux et le gardien avant de revenir faire le meneur de jeu et d'amener le surnombre au milieu", a précisé Gasset.

Les méthodes de Gasset ne sont donc peut-être pas toujours si simples, finalement. Mais elles fonctionnent et l'OM et ses attaquants sénégalais espèrent bien le confirmer dimanche contre les Nantais.