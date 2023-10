A Strasbourg, Patrick Vieira est en passe de sauter !

En raison d’un début mandat catastrophique, Patrick Vieira est déjà en très mauvaise posture à Strasbourg.



Patrick Vieira pourrait ne pas faire de vieux os à Strasbourg. L’ancien international français se trouverait déjà sur un siège éjectable en Alsace en raison d’un but de saison raté.



Alors qu’il avait comme mission de relancer le Racing après une saison 2022/2023 très décevante, le champion du monde 98 enchaine les faux-pas. En 8 journées, son équipe s’est déjà inclinée à quatre reprises. Elle reste même sur un piteux faux-pas à domicile contre Nantes.



Keller, le dernier soutien de Vieira



Vieira a signé un contrat de trois ans du côté de la Meinau. Il n’est donc pas sûr du tout aujourd’hui qu’il aille au bout de cet engagement. La pression s’accentue sur lui puisque les supporters strasbourgeois exigent son départ. Le #VieiraOut était d’ailleurs en tête de tendance sur les réseaux sociaux jeudi soir, preuve qu’il est désormais persona non grata en Alsace.



Ça sera bien sûr à Marc Keller de trancher. On voit mal pour l’instant le président du Racing céder à la pression populaire mais si la mauvaise dynamique se prolonge, il va devoir trancher dans le vif. Et s’il ne le fait pas ce sont ses responsables, à savoir le consortium BlueCo. Todd Boehly pourrait en effet prendre les choses en main et nommer un homme à lui avec l’espoir de relancer cette équipe.