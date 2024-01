Abdou Diallo : Aliou Cissé reprend la copie de Bruno Metsu

Aliou Cissé a surpris son monde hier en mettant Abdou Diallo, défenseur central, au milieu du terrain. Avec la blessure de Pape Matar Sarr et les problèmes de forme de Gana Guèye et un Kouyaté déclinant, le sélectionneur a eu l’idée de faire monter Abdou Diallo pour qu’il soit le milieu récupérateur. Un coaching gagnant qui a fait beaucoup parlé dans le bon sens puisqu’il a permis de muscler le milieu du terrain et la défense.





En agissant ainsi, Aliou Cissé reprend une tactique gagnante que Bruno Metsu avait appliquée sur lui en 2002. Lors de la Can et pendant les éliminatoires pour la Coupe du monde, Aliou Cissé était dans la charnière centrale. Il était le stoppeur à côté de Lamine Diatta. Mais du fait de sa fougue, il y avait toujours le risque qu’il fasse des fautes et offre des opportunités à l’adversaire. C’est pourquoi d’ailleurs, il était beaucoup critiqué à l’époque.





C’est au Mondial que Bruno Metsu va changer de charnière centrale. Il fait entrer Pape Malick Diop, un défenseur très posé et rassurant à l’image d’un Kalidou Koulibaly. Aliou Cissé devient un milieu récupérateur. L’équipe du Sénégal trouve ainsi plus d’équilibre avec Cissé qui harcèle à merveille les équipes adversaires et apporte de la densité aux côtés de Pape Bouba Diop et Salif Diao.