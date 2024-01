[Avis d'expert] Abdou Karim Mané sur le choc Sénégal - Cameroun : "L'équipe la plus euphorique va perdre"





Le Sénégal et le Cameroun croiseront le fer ce vendredi à 17 heures pour la deuxième journée de la CAN 2023. En cas de victoire, le Sénégal sera qualifié pour les huitièmes de finale alors que le Cameroun, en cas de succès, relancera carrément la poule C. Pour le technicien Abdou Karim Mané, l'enjeu de ce match ne doit pas déteindre sur l'émotion des joueurs.





Contacté par Seneweb, le Doyen conseille aux joueurs du Sénégal de rester zen. Pour lui, le clame sera l'aspect déterminant pour remporter ce choc. "Ce match sera très difficile pour les deux équipes. La clé de ce match, ce sera le calme. Je pense que l'équipe qui sera la plus euphorique va perdre la rencontre. Le Sénégal devra être calme et ne pas se précipiter pour remporter ce match. Le calme est le maître-mot", a déclaré l'ancien entraîneur du Jaraaf et de Ngor. D'autant plus que le Sénégal sort d'une victoire alors que le Cameroun a besoin d'un bon résultat après son match nul face à la Guinée.





Cependant, rester calme ne veut pas dire rester derrière pour ne prendre de but. Ni se saborder en attaquant à outrance pour imposer le statut de favori. Pour Abdou Karim Mané, les Sénégalais doivent continuer à faire preuve d'intelligence pour essayer de gagner la rencontre. "On doit être calme, mais on ne doit pas rester derrière, il ne faut surtout pas jouer la défense. Il ne faudra pas non plus attaquer sans calcul, mais savoir mixer les deux. L'équipe du Sénégal devra avoir un bloc médian bon pour ne pas perdre le milieu. La bataille au milieu sera très importante et le bloc médian aussi parce que nous avons de bons attaquants très rapides et qui peuvent faire la différence. La clé, c'est de ne pas perdre le milieu de terrain et revoir le positionnement des joueurs", a-t-il ajouté. Le Sénégal ne devra donc pas être trop haut sur le terrain en laissant des espaces derrière, ni trop bas en risquant de se faire surprendre.





Du côté du Cameroun, Abdou Karim Mané conseille à la défense sénégalaise d'être très vigilante à l'attaquant Karl-Toko Ekambi. "Il faudra faire très attention à Toko Ekambi. il semble nonchalant quand on le voit sur le terrain, mais il est très dangereux. C'est un attaquant qu'il faudra surveiller de très près durant ce match", persiste le technicien. Il faudra également faire très attention à George-Kévin Nkoudou, dynamiteur des attaques camerounaises lors du nul face à la Guinée.