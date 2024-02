Abdoulaye Sow, vice-président FSF : "Aliou Cissé a réussi sa mission"





Critiqué après l'élimination du Sénégal, Aliou Cissé a été défendu par Abdoulaye Saidou Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).





Sur la RTS, le dirigeant sénégalais a confirmé que des discussions auront lieu pour décider de l'avenir du sélectionneur, mais il a tenu à le défendre.





"Que les gens n’aient pas la mémoire courte. Il nous a valu beaucoup de satisfaction. Il faut se souvenir de ce qu’il a trouvé quand il est arrivé à la tête de la sélection. Quel était l’esprit qu’il avait trouvé, l’organisation qu’il a trouvée. Aliou Cissé a transformé complètement l’état d’esprit de nos joueurs. Il a transformé notre organisation. C’est vrai avec l’appui de la Fédération et le soutien de l’État", a déclaré le vice-président de la FSF.





Celui qui est par ailleurs ministre de l'Urbanisme considère "qu’Aliou Cissé a rempli sa mission". "L’échec à la CAN n’est pas de la seule responsabilité d’Aliou Cissé, estime-t-il. On n’a pas transcendé l’obstacle ivoirien, mais ce serait très facile de dire que c’est Aliou Cissé. Il ne faudra pas suivre un ou deux tik-tokeurs. Il faut évaluer et lui rendre l’hommage qu’il mérite. Il a fait un travail remarquable à la tête de cette équipe nationale. Au-delà des considérations crypto personnelles. Il faut évaluer et proposer des solutions structurelles".





"Il y a un échec. On aurait souhaité que le Sénégal aille au moins en demi-finale. Nous ne nous sommes pas arrêtés en quart de finale. Il faut une évaluation exhaustive de notre participation organisationnelle et technique. Il faut tirer les leçons et continuer la marche de notre football vers d’autres victoires", a-t-il ajouté.