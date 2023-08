Accusations contre Samuel Eto'o : Son conseil juridique parle "d'attaques répétées et injustifiées des ennemis du football"

Après que la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé qu'une enquête a été ouverte contre Samuel Eto'o portant sur ses probables "comportements inappropriés", son avocat a sorti un communiqué pour affirmer qu'Eto'o Fils n'a été notifié d'aucune des accusations prétendument portées contre lui.





"Le mercredi 9 août 2023, mon client Samuel Eto'o Fils, Président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a pris connaissance sur le site officiel de la Confédération africaine de football (CAF) d'un communiqué de presse dans lequel la CAF dit avoir reçu de plusieurs parties prenantes du football camerounais, des demandes écrites pour l'examen et l'enquête de plusieurs de ses comportements inappropriés", explique dans un communiqué, le cabinet d'avocats Elame Bonny Privat.





Le conseil juridique de Samuel Eto'o estime que la position de la CAF est "hâtive" et "surprenante".





"Tout en se réservant le droit d'engager en temps utile les procédures judiciaires appropriées pour dénoncer cette communication à la fois pernicieuse et toxique, mon client tient à appeler les acteurs du football Camerounais au calme et à les rassurer de sa détermination à poursuivre sans relâche la mise en œuvre du programme de réforme entamée le 11 décembre 2021. À l'heure où le travail acharné qu'il mène avec son Comité exécutif commence à porter des fruits comme l'atteste le récent triomphe de la sélection nationale U20 lors des Jeux de la Francophonie, il invite la grande famille du football camerounais à la résilience face aux attaques répétées et injustifiées des ennemis du football qui entendent prendre notre sport roi en otage pour continuer de servir leurs intérêts personnels et égoïstes", lit-on dans le communiqué.