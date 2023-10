Ada Fass-Gouy Gui : Luc Nicolaï dribble Papa Sow et récupère l’affiche

Ada Fass et Gouy Gui s’affronteront probablement avant la fin de la saison. L’affiche a été ficelée ce mercredi. Mais ce n’est pas le promoteur que l’on attendait qui est à la baguette.



Après la victoire de Ada Fass sur Zoss, l’ancien lutteur converti promoteur Papa Sow avait annoncé avoir décroché le combat. D’aucuns le voyait alors se mettre au milieu des deux lutteurs pour la signature des contrats. Mais c’est Luc Nicolaï qui s’est signalé. En effet, renseigne Les Échos, le promoteur mbourois a doublé Papa Sow pour récupérer Ada Fass-Gouy Gui.



Que s’est-il passé ? «Je ne verse pas dans la polémique, je veux juste continuer à organiser des grands combats, a esquivé Luc Nicolaï dans des propos relayés par Les Échos. Tout s’est passé naturellement. Les discussions n’ont duré que deux jours et ça s’est concrétisé.»



Pour le promoteur, l’essentiel est ailleurs. «Ce combat fera partie des plus grands événements de ce pays. Il aura le goût de Balla Gaye-Modou Lô que j’avais ficelé en 2010.»



Quid de la date du combat ? Luc Nicolaï : «On va y travailler avec les deux lutteurs.»