Adam Ounas (Algérie) : "Lors de la dernière CAN, le Sénégal a remporté le titre alors que…"

L'Algérie est déjà dans une situation difficile. Avec deux matchs nuls, les Fennecs sont obligés de battre la Mauritanie pour éviter d'être éliminés dès la phase de groupe. Pas inquiet, l'ailier algérien, Adam Ounas, rappelle le sacre du Sénégal lors de la CAN 2021, alors que les Lions avaient connu une phase de poule très difficile.







"Nous sommes optimistes malgré le nul (contre le Burkina). Nous nous sommes créés 3 occasions, en avons marqué 2, et nous avons contrôlé le match dans les dernières minutes. De cette façon, nous gagnerons le prochain match. Lors de la dernière CAN, le Sénégal a connu la même situation où ils se sont qualifiés difficilement pour les huitièmes de finale et ont finalement remporté le titre. L'équipe sénégalaise a terminé la phase de poules avec 5 points, mais a remporté le titre. Il faut faire de notre mieux. Et nous ferons de notre mieux pour nous qualifier", a rappelé le joueur algérien.





En 2021, le Sénégal avait obtenu une victoire face au Zimbabwe (1-0) et fait match nul deux fois, face à la Guinée et le Malawi, avant d'enchainer durant la phase éliminatoire pour remporter le titre.