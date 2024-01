Adversaires du Sénégal : La Gambie, ou David qui veut terrasser Goliath

Qualifiée dans le groupe G derrière le Mali, la Gambie s'apprête à disputer sa deuxième Coupe d'Afrique des nations consécutive. Un exploit pour les Scorpions et qui témoigne des progrès constants du football gambien. Cependant, leur aventure ivoirienne s'annonce corsée dans le groupe C, aux côtés de redoutables adversaires tels que le Sénégal, la Guinée et le Cameroun. La Gambie devra faire face à un défi de taille pour reproduire la performance remarquable de la dernière édition où elle avait atteint les quarts de finale.





Bien que le football gambien ait brillé dans les catégories de jeunes en remportant la CAN U17 à deux reprises (2005 et 2009), il peine encore à s'affirmer au niveau des seniors, malgré un potentiel évident. La participation à une deuxième Coupe d'Afrique des nations consécutive témoigne de la détermination de la Gambie à ne pas être une simple figurante en terre ivoirienne. Les performances solides lors des éliminatoires laissent entrevoir la possibilité pour les Scorpions de réaliser de belles choses en Côte d'Ivoire.







Au cours des éliminatoires, la Gambie a démontré une belle régularité, en particulier, en remportant une victoire significative contre le Mali (1-0) et en arrachant sa qualification face au Congo (2-2), malgré un déficit de 2-0 à la pause.





Bien que la poule C soit redoutable, avec le Sénégal tenant du titre, le Cameroun quintuple vainqueur du trophée et une Guinée revancharde, la Gambie n'est pas à sous-estimer. L'équipe compte sur une génération talentueuse de joueurs comme Omar Colley (Be?ikta? JK, Turquie), Musa Barrow (Al-Taawoun FC, Arabie saoudite), Yankubah Minteh (Feyenoord Rotterdam, Pays-Bas) et Assan Ceesay (Damac FC, Arabie saoudite) qui ont le potentiel pour perturber la hiérarchie établie.





Malgré le statut de petit poucet, la Gambie aborde la compétition avec confiance et ambition. La CAN-2023 en Côte d'Ivoire pourrait bien être l'occasion pour ces Scorpions de laisser une empreinte indélébile et de créer la surprise dans le football africain. Les amateurs de football peuvent s'attendre à des rencontres passionnantes et à des performances audacieuses de la part de cette équipe déterminée à écrire une nouvelle page de son histoire sportive.





Il est clair que la Gambie, qui aura moins de pression que le Sénégal et le Cameroun, a les atouts pour déranger ses voisins.