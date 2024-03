AFFAIRE DANIEL ALVES : LE BRÉSILIEN A ORGANISÉ «UNE FÊTE JUSQU’À 5H DU MATIN» À SA SORTIE DE PRISON





Libéré, lundi, après le paiement de sa caution d’un million d’euros, Daniel Alves aurait organisé une grande fête à son domicile au lendemain de sa sortie de prison.





Il a vite retrouvé le goût de la liberté. Condamné en première instance à quatre ans et demi de prison pour le viol d’une jeune femme dans une boîte de nuit de Barcelone fin décembre 2022, Daniel Alves a obtenu, lundi, sa libération provisoire, après le paiement de sa caution d’un million d’euros, dans l’attente de son jugement en appel. Et à peine sortie de sa prison, où il était incarcéré depuis janvier 2023, le Brésilien en a profité pour passer du bon temps.





DE NOMBREUX AMIS PRÉSENTS





Dès le lendemain, l’ancien joueur de FC Barcelone, qui a interdiction de quitter l’Espagne et s’est vu confisquer ses deux passeports espagnol et brésilien pour éviter toute fuite, a organisé une grande fête dans sa maison familiale, située dans la province de Barcelone, pour célébrer l’anniversaire de son père. Dans un premier temps, la famille de Daniel Alves a fêté cet anniversaire dans un restaurant avant de rentrer au domicile du Brésilien, où il était resté.





Et la fête a ensuite duré jusqu’au bout de la nuit en compagnie de nombreux amis proches. «Ils sont venus dans cette maison, alors qu’il n’y avait presque plus de journalistes, et ils ont également célébré l’anniversaire avec Daniel Alves», a indiqué un journaliste du programme «Asi es la vida». Et cette fête se serait tenue «jusqu’à 5h du matin».