Affaire Hervé Renard : La joueuse française Elise Bussaglia tacle la Côte d'Ivoire

Qualifiée en huitièmes de finale au dernier moment comme un des meilleurs troisièmes, la Côte d'Ivoire souhaitait se faire "prêter" Hervé Renard pour le chic face au Sénégal et éventuellement terminer la compétition. La Fédération française de football a finalement refusé cette option mais n'empêche, l'initiative n'a pas été bien accueillie par la joueuse française, Elise Bussaglia.







Interrogée, la joueuse de 38 ans considère la demande ivoirienne comme un manque de respect envers le football féminin car aucune sélection n'aurai envisagé pareille initiative si le sélectionneur avait en charge une équipe masculine.





« Encore une fois j'ai envie de dire, est-ce qu'ils oseraient faire ça s'il était à la tête d'une autre sélection et, par autre sélection, j'entends masculine ? Bien sûr que non. J'en ai un peu marre que le football féminin soit considéré comme une sous-catégorie du football masculin. Mais c'est aussi le reflet de la société dans laquelle on vit. Les mentalités évoluent trop lentement », a lancé la joueuse dans des propos rapportés par Footeuses.