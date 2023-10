Affaire « inondation au stade d’Ebimpé » : Alassane Ouattara sans pitié face aux "responsables"

C’est une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Le mardi 12 septembre dernier, la pelouse du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé se transformait en un champ de riz après un orage. Ce jour-là, la Côte d’Ivoire disputait un match amical face au Mali.





Les arbitres togolais qui officiaient la rencontre ont dû y mettre fin à cause des grosses flaques d’eau qu’on retrouvait par endroit sur le terrain.





La DG de l’Office National des Sports débarquée de son poste





De toute évidence, le système de drainage de la pelouse était défaillant. L’incident avait créé un tollé sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont réclamé des sanctions contre les responsables de ce triste spectacle.





Dans la foulée, le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, dédramatise. « C’est une chance que cela soit arrivé » , assure-t-il avant d’indiquer qu’une réunion avait eu lieu et que « les correctifs seront apportés afin de tenir compte de cette pluie qui est exceptionnelle ».





Seulement, deux semaines plus tard, la Directrice Générale de l’Office National des Sports Mariam Koné Yoda est limogée. M. Coulibaly revient devant les médias pour leur expliquer que cette décision est liée à l’inondation au stade d’Ebimpé.





Le ministre des sports Paulin Danho remercié





Selon ses dires, le rapport fait par les experts après l’incident indique que la présence des flaques d’eau sur le terrain est due à un problème d’entretien car les algues empêchaient le bon fonctionnement du système de drainage. « Dès lors que le rapport met en cause un problème d’entretien, la décision devrait être prise par le ministère des sports », avait ajouté M. Coulibaly. En début de semaine, Alassane Ouattara forme un nouveau gouvernement.





Le ministre des sports au moment des faits, Claude Paulin Danho n’est pas reconduit à son poste. Le président ivoirien confie le portefeuille à son nouveau Premier ministre, Robert Beugré Mambé. Mais la fonction sera réellement assurée par Metch Adjé Silas, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du cadre de vie.