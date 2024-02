Affaire Pape Guèye (OM) : comment Gasset a tenu tête à Longoria

Naguère renvoyé en réserve, Pape Guèye est réapparu avec l’équipe A de l’OM. Il est entré en jeu à la 64e minute de la récente victoire (4-1) marseillaise au Vélodrome contre Montpellier. Ce retour en grâce du milieu de terrain sénégalais n’aurait pas été possible sans l’entêtement de son nouveau coach, Jean-Louis Gasset.



Nommé sur le banc de Marseille après le limogeage de Gattuso, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire (viré en pleine CAN) avait posé parmi ses conditions pour accepter le défi, la possibilité de réintégrer Pape Guèye dans le groupe phocéen de performance. «J’ai beaucoup discuté avec la direction du club. Si on me donne une mission, j’aimerais avoir tous les atouts pour y parvenir», prévient le technicien de 70 ans dans des propos repris par Le Quotidien.



Gasset d’embrayer : «J’apprécie beaucoup Pape Guèye. Ce qui s’est passé hier, ce n’est pas mon problème. Et tout le monde a été d’accord avec moi.»



L’entraîneur de l’OM prenait ainsi le contrepied de son président, Pablo Longoria. Pour faire payer l’international sénégalais d’avoir boudé une prolongation de son contrat, qui expire en juin, ce dernier l’avait versé dans l’équipe réserve.



La mise au placard a duré le temps d’une rose. Au grand bonheur de Pape Guèye, qui a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance à Gasset sur les réseaux sociaux.