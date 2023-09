AFFAIRE RUBIALES: LE TÉLÉPHONE DE JENNI HERMOSO AURAIT ÉTÉ PIRATÉ POUR LA DISCRÉDITER

Le téléphone de Jenni Hermoso, internationale espagnole victime du baiser forcé de Luis Rubiales, aurait été piraté afin de trouver des éléments pouvant la discréditer et sauver la tête du président de la Fédération espagnole de football.





Après s’être accroché à son poste pendant de longues semaines, Luis Rubiales a finalement choisi de présenter sa démission dimanche. Mais l’affaire du baiser forcé du président de la Fédération espagnole à la joueuse Jenni Hermoso lors du sacre mondial de l’équipe féminine espagnole le 20 août dernier va laisser des traces.





"Puisque la FIFA avait interdit à Rubiales de contacter Jenni, il a alors cherché d'autres moyens"





Dans une interview au journal allemand Der Spiegel, Veronica Boquete (36 ans), ancienne internationale espagnole (56 sélections, 38 buts), accuse le camp Rubiales d’avoir tenté par tous les moyens de discréditer la joueuse afin de sauver la tête du président. Selon elle, tous les coups étaient permis.





"C'est la guerre, dénonce-t-elle. Nous savions qu'il n'y avait pas de règles. Le téléphone portable de Jenni a été piraté."





"Ils ont eu accès à des photos et des vidéos, a-t-elle ajouté. Ensuite, des éléments pouvant être utilisés pour attaquer la victime ont été divulgués."









Boquete réagissait aux images des joueuses prises dans le bus après le sacre mondial sur lesquelles Jenni Hermoso évoque sa surprise face à ce baiser forcé. Ces vidéos ont été diffusées dans la presse, dans le but d’accréditer la thèse d’un baiser consenti entre le dirigeant et la joueuse, selon les proches de cette dernière.





"Dans le bus, il y a aussi d'autres moments où les joueuses disent que c'est quelque chose de très grave qui ne peut être toléré, assure Boquete. Puisque la FIFA avait interdit à Rubiales de contacter Jenni, il a alors cherché d'autres moyens."





