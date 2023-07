Afrobasket 2023 : Cierra Dillard (Sénégal) face à Jonnon Jaye Otto (Ouganda), un duel de Yankees

La première sortie des Lionnes face à l'Ouganda sera l’une des matches les plus attendus de la poule C de l’Afrobasket féminin Kigali-2023. La rencontre promet de rudes duels du fait de l’enjeu du match dans la course pour la première place du groupe qualificatif pour les quarts de finale.





Cette confrontation revêt aussi d’un autre cachet avec le face à face des deux joueuses américaines, Ciarra Janay Dillard et Jannon Jaye Otto, naturalisées respectivement Sénégalaise et Ougandaise. Ces dernières sont actuellement les pièces maîtresse de leurs nouvelles sélections et leur opposition pourrait rendre plus alléchante la rencontre de ces deux sélections ce samedi, à 16 heures Gmt, au Bk Aréna de Kigali.





Cierra Janay Dillard (27 ans), a tapé à l’œil du coach sénégalais lors des championnats d’Afrique des clubs féminins, tenus en décembre 2022, à Maputo (Mozambique). La meneuse qui évoluait sous les couleurs du Sporting Club d'Alexandrie a rejoint les Lionnes récemment et n’a pas encore joué avec le Sénégal un match officiel. Mais lors des deux matches amicaux face au Mozambique et la Rdc, elle a séduit. Ciarra a été la meilleure marqueuse lors de la rencontre contre les Mozambicaines avec 18 points.





Moustapha Gaye, va sans doute, compter sur sa nouvelle meneuse pour asseoir une équipe capable de battre son adversaire du jour avant sa prochaine sortie contre le Mali.





Mais Cierra fera face à sa compatriote, Jannon Jaye Otto qui porte l’Ouganda depuis son arrivée en février 2023. Pensionnaire de Eastern Mavericks en Australie, la joueuse de 26 ans est capable de jouer meneur et arrière. Elle a participé aux éliminatoires de la zone 5 de la Fiba pour l’afrobasket. Elle a d’ailleurs été la meilleure joueuse de ce tournoi avec une moyenne de 17,4 points par match.