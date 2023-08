Afrobasket 2023/Cierra Dillard trois fois Mvp: récit d’un parcours explosif de la nouvelle ‘’Reine Lionne’’

Cierra Dillard, 26 ans, a éclipsé presque toutes les stars de l’Equipe nationale féminine de basket du Sénégal depuis le début de l’afrobasket 2023 qui se tient à Kigali au Rwanda. Elle enchaîne les performances et se rapproche du titre de meilleure joueuse de la compétition. L’Américaine naturalisée a été une nouvelle fois distinguée, hier, lors de la victoire des Lionnes en demi-finale face au Mali.





Avec 33 points, 6 passes décisives et 7 rebonds, la meneuse des Lionnes a explosé Bk Arena, hier, par ses prouesses techniques et son adresse aux shoots. Ses réalisations lui ont permis d’être désignée Mvp de la rencontre. En effet, c'est la troisième fois que Ciarra Dillard reçoit cette distinction.







Cette constance met la joueuses des Lionnes devant ses partenaires. Elle est actuellement la meilleure marqueuse avec 105 points, soit 21 points par match contre 23 passes décisives. La seule fois qu’elle n’a pas été performante, le Sénégal a été corrigé par le Mali en phase de poule sur la marque de 72-49.







Face au Nigéria ce samedi en finale, Cierra à un autre défi contre cette formation qui barre la route aux Lionnes depuis 2017 et elle se dit prête à le révéler. ‘’Il faut continuer à se battre. Ce qui compte, ce n'est pas comment on commence, mais comment on finit. Je vise un titre ici. Mon objectif principal est de continuer à aider l'équipe de toutes les manières possibles. Je vais donc faire ma part en gardant la même mentalité’’, lance-t-elle.