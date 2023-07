Afrobasket 2023: Les Lionnes affrontent le Mozambique en amical ce dimanche à Kigali

L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal est à Kigali pour prendre part à l’Afrobasket qui se tiendra du 28 juillet au 05 août prochain dans la capitale rwandaise. Avant leur entrée en lice, le 29 juillet, les Lionnes vont jouer un match amical contre le Mozambique, ce dimanche au Kigali Arena.



C ‘est la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) qui a donné l’information dans un communiqué.



‘’La Fsbb et la Fédération Mozambicaine de Basketball ont décidé d'organiser un match amical opposant les deux sélections. La rencontre aura lieu le Dimanche 23 juillet 2023 à Kigali Arena à 18 heures (Heure locale), en lieu et place de la rencontre initialement prévue contre le Rwanda’’, lit-on dans le document.



Cette rencontre permettra à Moustapha Gaye et ses protégés, qui n’ont pas encore joué de match amical, de mettre en pratique les stratégies réputées depuis le début de leur stage.