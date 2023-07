Afrobasket 2023/ Ouganda-Sénégal (samedi à 16 heures): Les Lionnes face à un adversaire physique

Vainqueur de l’afrobasket féminin à 11 reprises, les Lionnes sont à la conquête du titre perdu en 2015 à Kigali où se tient la 26e édition de cette compétition. Les protégées de Moustapha Gaye, qui ont raté trois fois (2017, 2019 et 2021) l’occasion de revenir sur la plus haute marche du podium, entre en lice ce samedi, à partir de 16 Gmt, face à l’Ouganda. Un match très déterminant dans la course pour la première place de la poule C qualificative aux quarts de finale.





Le Sénégal, qui joue son premier match du tournoi, a besoin d’une victoire pour bien se positionner dans son groupe avant sa prochaine sortie contre le Mali. Ainsi Tapha Gaye pourra compter sur sa meneuse américaine Ciarra Dillard, mais également sur ses joueuses expérimentées comme Aya Traoré, Oumou Khaïry Sarr et Fatou Dieng pour faire la différence. Mais la rencontre s’annonce difficile face à une équipe revient d’une défaite.





L’Ouganda, qui a démontré ses qualités physiques lors de sa première sortie ce vendredi, contre le Mali qui s’est soldée par une défaite (80-66), tentera de se racheter. Mais, malgré ce revers, l’Ouganda qui était considéré comme une équipe faible, a montré un autre visage. Avec leur joueuse américaine naturalisée, Jannon Jaye Otto (19 points contre le Mali), les Ougandaises ont démontré qu'elles sont désormais des adversaires à prendre au sérieux.