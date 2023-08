Afrobasket féminin 2023 / Sénégal-Egypte (mardi à 15 heures) : Le match de la dernière chance pour les Lionnes

On les attendait à la première place de la poule C de l’afrobasket féminin qui se tient au Rwanda. Mais les Lionnes du Sénégal ont déçu plus d’un. Battues par l’Ouganda sur la marque de 85-83 puis humiliées par le Mali (72-49), les protégées de Moustapha Gaye ont terminé dernières du groupe et obligées de jouer les matches barrages pour espérer une qualification en quarts de finale.





Aya Traoré et ses partenaires vont ainsi affronter, demain, à partir de 13 heures (Gmt), l’Egypte. Un match de survie pour les Lionnes qui sont dans l’obligation de le remporter pour continuer l’aventure dans cette compétition. Elles jouent donc leur dernière carte dans cet afrobasket.





Une situation que le coach Moustapha Gaye a bien comprise. ‘’Depuis hier, après le match jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé sur l'aspect mental et tactique. On a fait une séance vidéo. On s'est beaucoup parlé. On doit gagner et on va gagner. On n'a pas de doute là-dessus. Il faudra juste qu'on rentre bien dans le match’’, a analysé le technicien sénégalais en conférence de presse.





‘’ Aujourd’hui, je sens vraiment mon équipe très motivée et déterminée à relever le défi, demain, contre l'Égypte. Les filles ont pris en main leur destin. Elles se sont beaucoup parlé et je pense que c'est une motivation supplémentaire’’, ajoute-t-il.





Mais la tâche ne sera pas aisée pour les Lionnes face à une équipe de l’Egypte qui progresse ces dernières années. Elle a réussi à prendre la deuxième place du groupe D grâce à une victoire (89-78) devant la République démocratique du Congo (Rdc) et un revers devant le Nigéria par 83-65. Les Égyptiennes qui avaient perdu (78-68) en 2021 devant le Sénégal voudront sans doute prendre leur revanche et se qualifier en quart de finale.





La défaite est donc interdite pour les deux formations dans cette rencontre décisive pour les quarts de finale.