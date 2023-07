Afrobasket féminin 2023 : Sénégal-Mali (à 19 heures), Derby de ''sœurs ennemies'' aux fortunes diverses

L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal et celle du Mali s’affrontent aujourd’hui, à partir de 19 heures (Gmt), au BK Arena de Kigali. Un match comptant pour leur deuxième sortie de la poule C de l’afrobasket 2023 qui se tient au Rwanda. Considérée comme l’un des derbys les plus attendus du tournoi, cette rencontre s’annonce rude entre ces deux formations de pays voisins aux fortunes diverses dans cette compétition.





Surpris par l’Ouganda, hier, sur la marque de 85-83, le Sénégal, qui est actuellement classé dernier dans son groupe (1 points -2), est à la recherche d’une victoire pour remonter le moral et espérer une qualification directe en quarts de finale. Les protégées de Moustapha Gaye devront ainsi s’imposer largement pour pouvoir reprendre le fauteuil au Goal-average.





Un objectif qui ne sera pas facile face à une équipe malienne qui a démontré toute sa puissance, vendredi contre l’Ouganda. Les Aigles avaient sorti le grand jeu pour surclasser leur adversaire par 80-66. Un score qui les a permis d’avoir 2 points +14 et qui pourrait doper leur mental face aux Lionnes.





En cas de victoire, les Maliennes termineront leaders du groupe et se qualifieront pour les quarts de finale. Même un revers par un écart étriqué ne les empêchera pas de reprendre la première place occupée actuellement par l’Ouganda avec 3 points -12.