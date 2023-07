Afrobasket féminin Kigali-2023 : La conquête de la 12e étoile des Lionnes lancée

Pendant plus d’une décennie, l’équipe nationale du Sénégal a dominé le basket du continent africain avec à la clé une dizaine de titres. Vainqueur du championnat d’Afrique pour la première fois en 1973, les Lionnes ont depuis lors marqué leur territoire. Elles avaient réussi à remporter leur 11e sacre en 2015.





Mais, depuis cette date, elles ne parviennent plus à monter sur la plus haute marche du podium. Huit années de disette que Moustapha Gaye, sélectionneur du Sénégal et ses filles veulent placer aux oubliettes à Kigali, qui accueille du 28 juillet au 6 août l'afrobasket 2023. Le technicien sénégalais qui a publié, dimanche, la liste des 12, compte sur des joueuses expérimentées comme Fatou Dieng (39 ans, 5 afrobaskets), Aya Traoré (39 ans, 6 afrobasket) et des jeunes joueuses dont certaines découvrent la compétition (Cierra Dillard, 27 ans, Mathilde Aïcha Diop, 26 ans, Fatou Pouye, 24 ans, Aicha Ndour, 21 ans...) pour reconquérir le titre.







‘’Tué’’ la bête noire, le Nigéria







Pour réussir une telle prouesse, les Lionnes devront sortir le grand jeu pour renverser les cadors qui émergent ces dernières années notamment le Cameroun, le Mali et le Nigéria. Ce dernier semble être la bête noire des Lionnes. Les Nigérianes se sont dressées sur le chemin des Sénégalaises lors des trois derniers Afrobasket.







La montée en puissance des D’Tigress avait surpris les Lionnes en 2017 au Mali. Elles avaient balayé tout sur leur passage avant de battre le Sénégal en finale. Deux ans après, elles remettent ça devant le public sénégalais qui avait accueilli la compétition. Ce revers du Sénégal face au Nigéria ne sera pas la dernière, car en 2O21, au Cameroun, les Lionnes vont être éliminées par les D’Tigress en demi-finale du championnat d’Afrique.







Les protégés de Moustapha Gaye devront ainsi tenter de prendre leur revanche face aux championnes en titre, qui pourraient une nouvelle fois se dresser sur leur chemin.







Le Premier Ministre dope le mental d’Aya Traoré et ses partenaires







Reçu, hier, par le Premier Ministre, en charge du sport, Amadou Ba, lors de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national, les Lionnes ont eu le soutien de l’Etat du Sénégal pour redorer le blason. ‘’Ensemble, nous accompagnerons vos prouesses sur les terrains de jeu et nous allons vibrer, de toutes nos forces, pour vous apporter cette plus-value nécessaire à la victoire finale’’, a promis le chef du gouvernement sénégalais.





‘’L’Afro Basket Féminin, vous l’avez remporté onze (11) fois. On peut donc dire, sur cette base et de façon péremptoire, que vous en avez l’expérience, et que vous en maitrisez les tenants, les aboutissants et autres subtilités et paramètres techniques. Le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l'AfroBasket Féminin 2023. Continuons, donc, à faire preuve de rigueur, de discipline et de force de caractère pour effacer la période infructueuse qui nous sépare de 2015, année de notre dernier sacre. Nos valeurs cardinales de « Jom », de « Fitt », de « foula ak fayda » doivent s’exprimer à Kigali’’, a fait savoir Amadou Ba.