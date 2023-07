Afrobasket féminin : Les Lionnes quittent aujourd'hui

L'équipe nationale féminine de basket quitte Dakar aujourd’hui en direction de Kigali au Rwanda pour Afrobasket féminin prévu du 28 juillet au 5 août.





Elles sont 12 Lionnes à la reconquête du titre continental en terre rwandaise. Parmi elles, il n’y a que deux joueuses locales Aicha Mathilde Diop et Couna Ndao.b C'est une équipe à la fois expérimentée et jeune. Selon le président de la fédération de basket-ball Me Babacar Ndiaye les Lionnes voyageront à bord d’un vol éthiopien. Il rassure que toutes les conditions sont réunies et que les primes ont été payées.





Pour entrée en lice, le Sénégal défiera l’Ouganda absent du tournoi depuis 2015 et le Mali qui est actuellement la deuxième nation africaine devant le Sénégal.