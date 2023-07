Afrobasket féminin : Moustapha Gaye a publié la liste des 12 Lionnes

À douze jours du démarrage de l'AfroBasket au Rwanda, Moustapha Gaye, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine du Sénégal, a publié la liste des 12 joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal lors de cette 26 ème édition. Après deux semaines de préparation, l'entraîneur national avait réduit sa liste à 14 joueuses. À douze jours du début de la compétition, Moustapha Gaye a dû se séparer de deux joueuses. Finalement, Léna Timera et Oumou Kalsoum Touré ont été éliminées de la liste. On note la présence dans l' équipe de la toute nouvelle venue, Cierra Janay Dillard, qui a pris la nationalité sénégalaise, il y a quelques jours. Les anciennes championnes d'Afrique Aya Traoré et Fatou Dieng sont les joueuses les plus expérimentées de cette équipe, parmi lesquelles plusieurs disputent leur premier Afrobasket. Rappelons que le Sénégal est la nation la plus titrée en basket féminin en Afrique, avec 11 titres. Il est logé dans le groupe C en compagnie de l'Ouganda et du Mali.





Voici la liste des 12 Lionnes retenues pour l'AfroBasket féminin 2023 :





Fatou Dieng





Cierra Janay Dillard





Couna Ndao





Yacine Diop





Mathilde Aicha Diop





Aya Traoré





Fatou Pouye





Sokhna Fatou Sylla





Arame Niang





Oumou Khairy Sarr





Fatou Diagne