AG d’Abidjan : la CAF a rendu hommage à Salif Diallo

La CAF a rendu hommage à Salif Diallo

La CAF a tenu son Assemblée générale ordinaire jeudi dernier à Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, hôte de la CAN l’année prochaine. L’instance continentale a fait observer une minute de silence en hommage aux personnalités du football africain récemment disparues. Salif Diallo fait partie de celles-ci, rapport Bés Bi.