Al-Ahly (Arabie saoudite) : la foudre des fans s’abat sur Édouard Mendy

Al-Nassr de Sadio Mané a dominé (4-3) Al-Ahly de Édouard Mendy, vendredi dernier, pour le compte de la 7e journée de la Saudi Pro League. Ce revers est resté en travers de la gorge des supporters du club de Djeddah.



Et ces derniers désignent le gardien sénégalais principal coupable de la deuxième défaite de la saison de leur équipe. «Nous avons joué sans gardien contre Al-Nassr. Je supporte Al-Ahly depuis 20 ans et Édouard Mendy est le pire gardien que j’ai vu», assène un fan hors de lui repris par Wal fadjri.



Les statistiques de l’ancien portier de Chelsea, arrivé cet été, ne plaident pas en faveur du meilleur gardien de la CAN 2021. En sept matchs, Édouard Mendy a pris treize buts pour deux clean sheets. Il est loin de ses standards lorsqu’avec les Blues il remportait la Ligue des champions (2021) et faisait autorité dans sa surface en Premier League.



Le portier des Lions encaisse le coup. «Je ne suis pas satisfait de mes performances, confesse-t-il dans des propos relayés par Wal fadjri. Je dois encore travailler plus dur. (…) Quand j’encaisse des buts, je ne suis pas content, surtout quand j’encaisse autant de buts.»



Mais Édouard Mendy ne s’avoue pas vaincu. Il promet : «Nous allons continuer à travailler. Nous donnerons tout pour le club et pour les supporters.»